SAP SE Aktie News: SAP SE wird am Mittag ausgebremst

Die SAP SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:22 Uhr um 0,5 Prozent auf 104,44 EUR nach. Die SAP SE-Aktie sank bis auf 102,40 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 102,78 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 779.997 SAP SE-Aktien.

Am 27.01.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 114,50 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,79 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 79,58 EUR. Dieser Wert wurde am 23.09.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,24 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SAP SE-Aktie.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 117,91 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte SAP SE am 26.01.2023 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,74 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SAP SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,24 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8.436,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 6.845,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 21.04.2023 dürfte SAP SE Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q1 2024-Bilanz von SAP SE rechnen Experten am 23.04.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 5,46 EUR je Aktie in den SAP SE-Büchern.

