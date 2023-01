SAP SE Aktie News: SAP SE verliert am Freitagvormittag

Das Papier von SAP SE befand sich um 09:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,0 Prozent auf 103,96 EUR ab. Das Tagestief markierte die SAP SE-Aktie bei 102,40 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 102,78 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 187.062 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 114,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.01.2022). Mit einem Zuwachs von mindestens 9,21 Prozent könnte die SAP SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 79,58 EUR am 23.09.2022. Mit dem aktuellen Kurs notiert die SAP SE-Aktie 30,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 117,64 EUR an.

Am 26.01.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,00 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,74 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 23,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6.845,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8.436,00 EUR ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte SAP SE am 21.04.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q1 2024-Finanzergebnisse von SAP SE rechnen Experten am 23.04.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,47 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

SAP-Aktie unter Druck: SAP will Tausende Stellen streichen - kleines Gewinnwachstum erreicht

Trading Idee: SAP - Abprall am 50er-EMA

Ausblick: SAP SE stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Ausgewählte Hebelprodukte auf SAP SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SAP SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SAP SE

Bildquellen: SAP AG