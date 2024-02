SAP SE Aktie News: SAP SE am Dienstagmittag gefragt

Kurs der SAP SE

Die Aktie von SAP SE gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 174,68 EUR zu.

Um 11:48 Uhr ging es für das SAP SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 174,68 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die SAP SE-Aktie bisher bei 175,06 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 173,48 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 447.788 SAP SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 175,06 EUR. Dieser Kurs wurde am 27.02.2024 erreicht. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 0,22 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 02.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 105,42 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die SAP SE-Aktie 65,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,27 EUR. Im Vorjahr hatte SAP SE 2,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 182,78 EUR aus.

Am 23.01.2024 legte SAP SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,41 EUR, nach 1,00 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 8.468,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8.436,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 22.04.2024 terminiert. SAP SE dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 29.04.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 4,95 EUR je Aktie in den SAP SE-Büchern.

