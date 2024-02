SAP SE Aktie News: SAP SE am Nachmittag stärker

So bewegt sich SAP SE

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von SAP SE. Zuletzt ging es für das SAP SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 173,84 EUR.

Die SAP SE-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 173,84 EUR. Der Kurs der SAP SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 175,06 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 173,48 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 781.379 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (175,06 EUR) erklomm das Papier am 27.02.2024. 0,70 Prozent Plus fehlen der SAP SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 02.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 105,42 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 39,36 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 2,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,27 EUR je SAP SE-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 182,78 EUR aus.

SAP SE ließ sich am 23.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,41 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,00 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 8.468,00 EUR gegenüber 8.436,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 22.04.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 29.04.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von SAP SE.

Von Analysten wird erwartet, dass SAP SE im Jahr 2024 4,95 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

