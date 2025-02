SAP SE Aktie News: SAP SE fällt am Donnerstagnachmittag

Kurs der SAP SE

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von SAP SE. Die SAP SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 2,1 Prozent auf 269,40 EUR ab.

Um 15:53 Uhr ging es für die SAP SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,1 Prozent auf 269,40 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die SAP SE-Aktie bis auf 269,20 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 269,95 EUR. Bisher wurden via XETRA 864.541 SAP SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (283,50 EUR) erklomm das Papier am 19.02.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SAP SE-Aktie mit einem Kursplus von 5,23 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.04.2024 bei 163,82 EUR. Abschläge von 39,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

SAP SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,35 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,36 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der SAP SE-Aktie wird bei 281,11 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SAP SE am 28.01.2025. Das EPS belief sich auf 1,37 EUR gegenüber 1,02 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,73 Prozent auf 9,38 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,47 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von SAP SE wird am 22.04.2025 gerechnet. Schätzungsweise am 28.04.2026 dürfte SAP SE die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,28 EUR je Aktie belaufen.

