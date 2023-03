SAP SE Aktie News: SAP SE tendiert am Montagnachmittag nordwärts

Um 15:52 Uhr ging es für das SAP SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 115,22 EUR. Die SAP SE-Aktie legte bis auf 115,26 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 114,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten SAP SE-Aktien beläuft sich auf 445.306 Stück.

Bei 115,40 EUR erreichte der Titel am 24.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,16 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 24.09.2022 Kursverluste bis auf 79,58 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der SAP SE-Aktie liegt somit 44,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der SAP SE-Aktie wird bei 120,70 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte SAP SE am 26.01.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,86 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 8.436,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.981,00 EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 21.04.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2024-Bilanz auf den 23.04.2024.

Experten gehen davon aus, dass SAP SE im Jahr 2023 5,36 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

SAP-Aktie etwas tiefer: Bund segnet Entwicklung europäischer Cloud-Software durch SAP ab

SAP-Aktie klettert nach Kaufempfehlung von Exane BNP auf Hoch seit Anfang 2022

SAP-Aktie mit Gewinnen: Neuer Finanzchef will sich stärker auf Mittelzufluss konzentrieren

Ausgewählte Hebelprodukte auf SAP SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SAP SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SAP SE

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com