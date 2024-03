SAP SE Aktie News: SAP SE fällt am Nachmittag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von SAP SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 181,98 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 181,98 EUR. In der Spitze fiel die SAP SE-Aktie bis auf 181,46 EUR. Bei 182,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 696.272 SAP SE-Aktien.

Am 27.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 184,48 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SAP SE-Aktie 1,37 Prozent zulegen. Am 22.04.2023 gab der Anteilsschein bis auf 113,10 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 37,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

SAP SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,15 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 185,00 EUR für die SAP SE-Aktie.

SAP SE ließ sich am 23.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,41 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,00 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 8.468,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SAP SE 8.436,00 EUR umgesetzt.

Am 22.04.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von SAP SE veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 29.04.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass SAP SE im Jahr 2024 5,00 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

