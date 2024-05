SAP SE Aktie News: SAP SE tritt am Nachmittag auf der Stelle

SAP SE im Fokus

Die Aktie von SAP SE zeigt am Montagnachmittag wenig Änderung. Die SAP SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 180,12 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die SAP SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr bei 180,12 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Zwischenzeitlich stieg die SAP SE-Aktie sogar auf 180,54 EUR. Die SAP SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 178,70 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 179,42 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten SAP SE-Aktien beläuft sich auf 221.882 Stück.

Bei 184,48 EUR erreichte der Titel am 27.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SAP SE-Aktie mit einem Kursplus von 2,42 Prozent wieder erreichen. Am 27.07.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 118,52 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 34,20 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für SAP SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 2,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,18 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 194,30 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte SAP SE am 22.04.2024. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,71 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SAP SE 0,41 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8,04 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,44 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte SAP SE am 22.07.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von SAP SE rechnen Experten am 17.07.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,59 EUR je SAP SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

