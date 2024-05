SAP SE Aktie News: SAP SE am Vormittag im Minus

SAP SE im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von SAP SE. Die SAP SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 179,36 EUR.

Die SAP SE-Aktie notierte um 09:05 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 179,36 EUR. Die SAP SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 178,70 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 179,42 EUR. Zuletzt wechselten 24.982 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.03.2024 bei 184,48 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,85 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 118,52 EUR. Dieser Wert wurde am 27.07.2023 erreicht. Abschläge von 33,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

SAP SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,18 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 194,30 EUR.

SAP SE gewährte am 22.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,71 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei SAP SE ein EPS von 0,41 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat SAP SE 8,04 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,44 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 22.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 17.07.2025.

In der SAP SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,59 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX klettert letztendlich

Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 beendet die Sitzung im Minus

Börse Frankfurt in Rot: TecDAX liegt zum Handelsende im Minus