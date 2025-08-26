DAX24.160 ±0,0%ESt505.391 +0,1%Top 10 Crypto15,88 +1,5%Dow45.418 +0,3%Nas21.544 +0,4%Bitcoin95.427 -0,7%Euro1,1603 -0,4%Öl67,13 -0,2%Gold3.381 -0,3%
SAP SE Aktie News: SAP SE am Vormittag nahezu unverändert

27.08.25 09:25 Uhr
Wenig Veränderung zeigt am Mittwochvormittag die Aktie von SAP SE. Mit einem Wert von 231,75 EUR bewegte sich die SAP SE-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die SAP SE-Aktie wies um 09:06 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 231,75 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die SAP SE-Aktie bei 231,95 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die SAP SE-Aktie bis auf 230,95 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 231,00 EUR. Bisher wurden heute 34.829 SAP SE-Aktien gehandelt.

Am 19.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 283,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der SAP SE-Aktie liegt somit 18,25 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.09.2024 (190,04 EUR). Abschläge von 18,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass SAP SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,41 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete SAP SE 2,35 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 291,56 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte SAP SE am 22.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,46 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,76 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat SAP SE im vergangenen Quartal 9,03 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SAP SE 8,29 Mrd. EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2025 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 27.10.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,04 EUR je SAP SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

Bildquellen: SAP AG / Wolfram Scheible

mehr Analysen