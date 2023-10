SAP SE Aktie News: SAP SE präsentiert sich am Mittag stärker

So bewegt sich SAP SE

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von SAP SE. Die SAP SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 125,06 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die SAP SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 125,06 EUR. Die SAP SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 125,50 EUR an. Mit einem Wert von 125,26 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 266.637 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Am 08.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 131,70 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,31 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 94,90 EUR. Dieser Wert wurde am 04.11.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der SAP SE-Aktie liegt somit 31,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die SAP SE-Aktie bei 136,83 EUR.

SAP SE veröffentlichte am 18.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,45 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,12 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat SAP SE im vergangenen Quartal 7.744,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SAP SE 7.841,00 EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.01.2024 erfolgen. Experten kalkulieren am 23.01.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von SAP SE.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SAP SE einen Gewinn von 5,16 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

