SAP SE Aktie News: SAP SE am Donnerstagmittag mit Abschlägen

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von SAP SE. Die SAP SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Minus bei 180,28 EUR.

Die SAP SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr um 1,0 Prozent auf 180,28 EUR ab. Die SAP SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 179,10 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 181,82 EUR. Bisher wurden via XETRA 306.934 SAP SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 27.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 184,48 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,33 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 22.04.2023 auf bis zu 113,10 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 37,26 Prozent würde die SAP SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem SAP SE seine Aktionäre 2023 mit 2,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,15 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 185,00 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SAP SE am 23.01.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,41 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,00 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 8.468,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8.436,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte SAP SE am 22.04.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 29.04.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je SAP SE-Aktie in Höhe von 5,00 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

Freundlicher Handel in Frankfurt: Börsianer lassen LUS-DAX zum Handelsende steigen

STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zum Handelsende mit Kursplus

Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich stärker