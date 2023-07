SAP SE Aktie News: SAP SE tendiert am Vormittag schwächer

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von SAP SE gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die SAP SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 122,68 EUR ab.

Die SAP SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 122,68 EUR. Die SAP SE-Aktie sank bis auf 122,44 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 122,70 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 42.882 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Am 19.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 129,54 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 5,59 Prozent Plus fehlen der SAP SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 79,58 EUR fiel das Papier am 24.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 35,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 130,92 EUR je SAP SE-Aktie an.

SAP SE gewährte am 20.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,07 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,96 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SAP SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,49 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7.554,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 7.517,00 EUR in den Büchern gestanden.

SAP SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 19.10.2023 präsentieren. Am 17.10.2024 wird SAP SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass SAP SE im Jahr 2023 5,13 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

