SAP SE Aktie News: SAP SE stabilisiert sich am Donnerstagvormittag

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagvormittag die Aktie von SAP SE. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der SAP SE-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 236,55 EUR.

Die SAP SE-Aktie bewegte sich um 09:06 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 236,55 EUR. In der Spitze gewann die SAP SE-Aktie bis auf 237,50 EUR. In der Spitze büßte die SAP SE-Aktie bis auf 236,40 EUR ein. Bei 236,75 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 28.939 SAP SE-Aktien.

Am 19.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 283,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 19,85 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.09.2024 bei 190,04 EUR. Abschläge von 19,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass SAP SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,41 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete SAP SE 2,35 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 291,56 EUR aus.

Am 22.07.2025 legte SAP SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS lag bei 1,46 EUR. Im letzten Jahr hatte SAP SE einen Gewinn von 0,76 EUR je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,92 Prozent auf 9,03 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,29 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

SAP SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 22.10.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 27.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von SAP SE.

Den erwarteten Gewinn je SAP SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,04 EUR fest.

