SAP SE Aktie News: SAP SE verteidigt am Mittag Vortagesniveau

Die Aktie von SAP SE hat am Donnerstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Anleger zeigten sich zuletzt bei der SAP SE-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 139,94 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:49 Uhr bei der SAP SE-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 139,94 EUR. Kurzfristig markierte die SAP SE-Aktie bei 140,52 EUR ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze fiel die SAP SE-Aktie bis auf 139,86 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 140,10 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 147.673 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Am 06.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 149,12 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die SAP SE-Aktie somit 6,16 Prozent niedriger. Bei 96,12 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 31,31 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 142,45 EUR für die SAP SE-Aktie aus.

Am 18.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,45 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,12 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SAP SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,24 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 7.744,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 7.841,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 24.01.2024 erwartet. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte SAP SE möglicherweise am 23.01.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass SAP SE ein EPS in Höhe von 5,20 EUR in den Büchern stehen haben wird.

