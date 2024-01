SAP SE Aktie News: SAP SE am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von SAP SE zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die SAP SE-Papiere zuletzt 1,2 Prozent.

Das Papier von SAP SE konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 161,98 EUR. Die SAP SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 162,20 EUR an. Bei 159,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 626.243 SAP SE-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.01.2024 bei 162,42 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,27 Prozent könnte die SAP SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 102,40 EUR ab. Der derzeitige Kurs der SAP SE-Aktie liegt somit 58,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 163,36 EUR an.

SAP SE veröffentlichte am 23.01.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 1,41 EUR. Im letzten Jahr hatte SAP SE einen Gewinn von 1,00 EUR je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SAP SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,38 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8.468,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 8.436,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 22.04.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von SAP SE veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 29.04.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem SAP SE-Gewinn in Höhe von 5,24 EUR je Aktie aus.

