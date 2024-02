SAP SE Aktie News: SAP SE am Vormittag kaum verändert

Aktienentwicklung

Die Aktie von SAP SE hat am Donnerstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die SAP SE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 172,28 EUR.

Die SAP SE-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 172,28 EUR. Im Tageshoch stieg die SAP SE-Aktie bis auf 172,62 EUR. Die Abwärtsbewegung der SAP SE-Aktie ging bis auf 171,52 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 171,98 EUR. Von der SAP SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 63.028 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 175,06 EUR. Dieser Kurs wurde am 27.02.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 1,61 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 02.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 105,42 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,81 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für SAP SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 2,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,27 EUR belaufen. Analysten bewerten die SAP SE-Aktie im Durchschnitt mit 182,78 EUR.

Am 23.01.2024 lud SAP SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,41 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,00 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 8.468,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8.436,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 22.04.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der SAP SE-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 29.04.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,95 EUR je SAP SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

