SAP SE Aktie News: SAP SE steigt am Vormittag

Die SAP SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 114,36 EUR. Kurzfristig markierte die SAP SE-Aktie bei 114,60 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 114,36 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 56.064 SAP SE-Aktien gehandelt.

Bei 115,40 EUR erreichte der Titel am 24.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,90 Prozent. Am 24.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 79,58 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 43,70 Prozent.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 120,70 EUR an.

SAP SE ließ sich am 26.01.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,86 EUR erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8.436,00 EUR umgesetzt, gegenüber 7.981,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 21.04.2023 erwartet. Schätzungsweise am 23.04.2024 dürfte SAP SE die Q1 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je SAP SE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 5,35 EUR fest.

