SAP SE Aktie News: SAP SE zieht am Dienstagmittag an

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von SAP SE. Zuletzt ging es für das SAP SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 128,32 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 128,32 EUR zu. In der Spitze legte die SAP SE-Aktie bis auf 128,62 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 127,84 EUR. Der Tagesumsatz der SAP SE-Aktie belief sich zuletzt auf 325.612 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 129,98 EUR erreichte der Titel am 24.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,29 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 79,58 EUR. Dieser Wert wurde am 24.09.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 37,98 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel der SAP SE-Aktie wird bei 133,08 EUR angegeben.

SAP SE gewährte am 20.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,07 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,96 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat SAP SE im vergangenen Quartal 7.554,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SAP SE 7.517,00 EUR umsetzen können.

SAP SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 19.10.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können SAP SE-Anleger Experten zufolge am 17.10.2024 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 5,12 EUR je Aktie in den SAP SE-Büchern.

