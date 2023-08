SAP SE Aktie News: SAP SE tendiert am Vormittag um Nulllinie

SAP SE im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagvormittag die Aktie von SAP SE. Im XETRA-Handel kam die SAP SE-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 127,90 EUR.

Mit einem Kurs von 127,90 EUR zeigte sich die SAP SE-Aktie im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum verändert. Die SAP SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 127,98 EUR. Der Kurs der SAP SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 127,78 EUR nach. Bei 127,84 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 43.134 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.08.2023 bei 129,98 EUR. Der derzeitige Kurs der SAP SE-Aktie liegt somit 1,60 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 79,58 EUR am 24.09.2022. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,78 Prozent.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 133,08 EUR für die SAP SE-Aktie aus.

SAP SE ließ sich am 20.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,07 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SAP SE 0,96 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7.554,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SAP SE einen Umsatz von 7.517,00 EUR eingefahren.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.10.2023 veröffentlicht. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 17.10.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 5,12 EUR je Aktie belaufen.

