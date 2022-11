SAP SE Aktie News: SAP SE am Dienstagmittag mit Kursabschlägen

Die SAP SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 103,86 EUR. In der Spitze büßte die SAP SE-Aktie bis auf 103,70 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 105,34 EUR. Zuletzt wechselten 343.989 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Am 04.01.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 125,40 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die SAP SE-Aktie somit 17,18 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.09.2022 bei 79,58 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der SAP SE-Aktie 30,51 Prozent sinken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 117,73 EUR.

SAP SE ließ sich am 25.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,12 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,74 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,55 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7.841,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 6.845,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die SAP SE-Bilanz für Q4 2022 wird am 26.01.2023 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von SAP SE rechnen Experten am 24.01.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 4,50 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

