SAP SE Aktie News: SAP SE am Vormittag mit roten Vorzeichen

Die SAP SE-Aktie notierte um 09:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 104,58 EUR. Das Tagestief markierte die SAP SE-Aktie bei 103,74 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 104,04 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 97.194 SAP SE-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 02.02.2022 auf bis zu 113,86 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 8,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 23.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 79,58 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die SAP SE-Aktie mit einem Verlust von 31,41 Prozent wieder erreichen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 117,45 EUR an.

Am 26.01.2023 äußerte sich SAP SE zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,00 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SAP SE ein EPS von 1,86 EUR je Aktie vermeldet. SAP SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.436,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7.981,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.04.2023 veröffentlicht. Einen Blick in die Q1 2024-Bilanz können SAP SE-Anleger Experten zufolge am 23.04.2024 werfen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,44 EUR je SAP SE-Aktie.

