SAP SE Aktie News: SAP SE gewinnt am Dienstagnachmittag

Aktie im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von SAP SE. Im XETRA-Handel gewannen die SAP SE-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Um 15:52 Uhr sprang die SAP SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 162,44 EUR zu. Die SAP SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 163,08 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 162,04 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 645.143 SAP SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 163,08 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.01.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,39 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SAP SE-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 30.01.2023 Kursverluste bis auf 103,74 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,14 Prozent.

Analysten bewerten die SAP SE-Aktie im Durchschnitt mit 163,36 EUR.

Am 23.01.2024 hat SAP SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,41 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,00 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8.468,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.436,00 EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.04.2024 veröffentlicht. Schätzungsweise am 29.04.2025 dürfte SAP SE die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

In der SAP SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 5,18 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

