SAP SE Aktie News: SAP SE tendiert am Dienstagvormittag südwärts

Die Aktie von SAP SE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von SAP SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 161,78 EUR.

Um 09:06 Uhr fiel die SAP SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 161,78 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte SAP SE-Aktie bei 161,78 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 162,04 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 70.729 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 25.01.2024 auf bis zu 162,42 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,40 Prozent hinzugewinnen. Am 30.01.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 103,74 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 35,88 Prozent könnte die SAP SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 163,36 EUR.

Am 23.01.2024 legte SAP SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,41 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,00 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8.436,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8.468,00 EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 22.04.2024 erwartet. Am 29.04.2025 wird SAP SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,18 EUR je SAP SE-Aktie belaufen.

