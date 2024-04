SAP SE Aktie News: SAP SE am Dienstagvormittag billiger

So entwickelt sich SAP SE

Die Aktie von SAP SE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von SAP SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 170,92 EUR ab.

Die SAP SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 170,92 EUR. Die SAP SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 170,84 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 171,16 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 41.799 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 184,48 EUR erreichte der Titel am 27.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 7,93 Prozent Plus fehlen der SAP SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 118,52 EUR ab. Mit Abgaben von 30,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

SAP SE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 2,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,18 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 194,30 EUR an.

SAP SE ließ sich am 22.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,81 EUR gegenüber 1,27 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 8,04 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 8,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7,44 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 22.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von SAP SE veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von SAP SE rechnen Experten am 17.07.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 4,68 EUR je Aktie in den SAP SE-Büchern.

