SAP SE Aktie News: SAP SE am Donnerstagmittag leichter

SAP SE im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von SAP SE. Das Papier von SAP SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,7 Prozent auf 171,16 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von SAP SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:49 Uhr 2,7 Prozent auf 171,16 EUR. Die Abwärtsbewegung der SAP SE-Aktie ging bis auf 169,18 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 171,08 EUR. Bisher wurden via XETRA 736.882 SAP SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 184,48 EUR erreichte der Titel am 27.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SAP SE-Aktie mit einem Kursplus von 7,78 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 118,52 EUR. Dieser Wert wurde am 27.07.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,75 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für SAP SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,18 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 194,30 EUR.

Am 22.04.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,71 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,41 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat SAP SE mit einem Umsatz von insgesamt 8,04 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,44 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,06 Prozent gesteigert.

SAP SE wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 22.07.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können SAP SE-Anleger Experten zufolge am 17.07.2025 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 4,59 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Ende des Mittwochshandels Verluste

XETRA-Handel DAX gibt zum Handelsende nach

Börse Frankfurt: TecDAX liegt zum Ende des Mittwochshandels im Minus