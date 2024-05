SAP SE Aktie News: SAP SE am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von SAP SE. Die SAP SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,4 Prozent auf 169,80 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von SAP SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 3,4 Prozent auf 169,80 EUR. Die SAP SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 169,18 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 171,08 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.175.115 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Am 27.03.2024 markierte das Papier bei 184,48 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der SAP SE-Aktie liegt somit 7,96 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 118,52 EUR fiel das Papier am 27.07.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 43,27 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 2,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,18 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 194,30 EUR an.

Am 22.04.2024 legte SAP SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,71 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,41 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8,04 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,44 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

SAP SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 22.07.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 17.07.2025.

Experten taxieren den SAP SE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,59 EUR je Aktie.

