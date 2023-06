SAP SE Aktie News: SAP SE zeigt sich am Nachmittag freundlich

So bewegt sich SAP SE

Die Aktie von SAP SE gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die SAP SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 124,68 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die SAP SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 124,68 EUR. Bei 124,84 EUR markierte die SAP SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 123,30 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 752.008 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Am 16.06.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 127,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 2,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 79,58 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.09.2022). Das 52-Wochen-Tief könnte die SAP SE-Aktie mit einem Verlust von 36,17 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 128,17 EUR je SAP SE-Aktie aus.

SAP SE ließ sich am 21.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,27 EUR. Im Vorjahresviertel hatte SAP SE 1,00 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat SAP SE 7.441,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7.077,00 EUR erwirtschaftet worden.

SAP SE wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 20.07.2023 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 18.07.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 5,22 EUR je SAP SE-Aktie.

