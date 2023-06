SAP SE Aktie News: SAP SE wird am Vormittag ausgebremst

SAP SE im Blick

Die Aktionäre schickten das Papier von SAP SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,1 Prozent auf 123,20 EUR. Das Tagestief markierte die SAP SE-Aktie bei 122,88 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 123,30 EUR. Bisher wurden heute 36.411 SAP SE-Aktien gehandelt.

Am 16.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 127,20 EUR an. 3,25 Prozent Plus fehlen der SAP SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.09.2022 (79,58 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,41 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 128,17 EUR.

Am 21.04.2023 hat SAP SE die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 1,27 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SAP SE 1,00 EUR je Aktie eingenommen. SAP SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7.441,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7.077,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 20.07.2023 erwartet. Schätzungsweise am 18.07.2024 dürfte SAP SE die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,22 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

