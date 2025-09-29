SAP SE Aktie News: SAP SE am Dienstagmittag freundlich

Aktie im Blick

Die Aktie von SAP SE zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die SAP SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 226,05 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von SAP SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 226,05 EUR. Zwischenzeitlich stieg die SAP SE-Aktie sogar auf 226,45 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 225,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 127.948 SAP SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 283,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.02.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SAP SE-Aktie 25,41 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 198,52 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.10.2024). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der SAP SE-Aktie 12,18 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,35 EUR an SAP SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,40 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 289,89 EUR.

Am 22.07.2025 hat SAP SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,46 EUR. Im Vorjahresviertel hatte SAP SE 0,76 EUR je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9,03 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 8,29 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Am 22.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von SAP SE veröffentlicht werden. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte SAP SE möglicherweise am 27.10.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je SAP SE-Aktie in Höhe von 6,04 EUR im Jahr 2025 aus.

