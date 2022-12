SAP SE Aktie News: SAP SE fällt am Mittag

Die SAP SE-Aktie musste um 12:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 96,46 EUR. Der Kurs der SAP SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 96,44 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 97,34 EUR. Von der SAP SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 195.522 Stück gehandelt.

Am 04.01.2022 markierte das Papier bei 125,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 23,08 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.09.2022 bei 79,58 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 21,21 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 115,64 EUR an.

SAP SE gewährte am 25.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,12 EUR. Im Vorjahresviertel hatte SAP SE 1,74 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SAP SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,55 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7.841,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 6.845,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte SAP SE am 26.01.2023 vorlegen. Die Veröffentlichung der SAP SE-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 24.01.2024.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 4,46 EUR je SAP SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

