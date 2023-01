SAP SE Aktie News: SAP SE am Vormittag leichter

Das Papier von SAP SE befand sich um 09:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 106,90 EUR ab. Die SAP SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 106,74 EUR nach. Bei 106,98 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 53.618 SAP SE-Aktien.

Am 02.02.2022 markierte das Papier bei 113,86 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,11 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SAP SE-Aktie. Am 23.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 79,58 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 34,33 Prozent Luft nach unten.

Analysten bewerten die SAP SE-Aktie im Durchschnitt mit 117,45 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte SAP SE am 26.01.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,00 EUR gegenüber 1,86 EUR im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat SAP SE 8.436,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7.981,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 21.04.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 23.04.2024 dürfte SAP SE die Q1 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 5,44 EUR je Aktie belaufen.

