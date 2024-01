SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittwochvormittag nahe Nulllinie

So bewegt sich SAP SE

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochvormittag die Aktie von SAP SE. Mit einem Wert von 162,38 EUR bewegte sich die SAP SE-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Ausschläge verzeichnete die SAP SE-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:06 Uhr bei 162,38 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die SAP SE-Aktie bei 162,42 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die SAP SE-Aktie bis auf 161,24 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 161,58 EUR. Zuletzt wechselten 77.786 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Bei 163,08 EUR markierte der Titel am 30.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die SAP SE-Aktie somit 0,43 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.03.2023 (105,42 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der SAP SE-Aktie 35,08 Prozent sinken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 163,36 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte SAP SE am 23.01.2024. Das EPS wurde auf 1,41 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,00 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,38 Prozent auf 8.468,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8.436,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.04.2024 erfolgen. Am 29.04.2025 wird SAP SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SAP SE einen Gewinn von 5,18 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

