SAP SE Aktie News: SAP SE am Montagnachmittag mit Verlusten

Die Aktie von SAP SE gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von SAP SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 243,10 EUR.

Die SAP SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 1,5 Prozent auf 243,10 EUR nach. Die SAP SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 242,20 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 245,05 EUR. Zuletzt wechselten 690.460 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Am 19.02.2025 markierte das Papier bei 283,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 16,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.04.2024 bei 163,82 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,61 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SAP SE-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,35 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,38 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 286,50 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte SAP SE am 28.01.2025. In Sachen EPS wurden 1,37 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SAP SE 1,02 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8,47 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9,38 Mrd. EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 22.04.2025 dürfte SAP SE Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 28.04.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SAP SE einen Gewinn von 6,27 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

