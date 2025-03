SAP SE Aktie News: SAP SE büßt am Vormittag ein

Blick auf SAP SE-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von SAP SE. Die SAP SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 245,50 EUR.

Die SAP SE-Aktie notierte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 245,50 EUR. Der Kurs der SAP SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 244,80 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 245,05 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 54.243 SAP SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 283,50 EUR. Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 15,48 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 163,82 EUR fiel das Papier am 23.04.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 49,86 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

SAP SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,35 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,38 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 286,50 EUR je SAP SE-Aktie aus.

Am 28.01.2025 legte SAP SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. In Sachen EPS wurden 1,37 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SAP SE 1,02 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8,47 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9,38 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte SAP SE am 22.04.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der SAP SE-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 28.04.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,27 EUR je Aktie belaufen.

