SAP SE Aktie News: SAP SE am Freitagmittag mit roter Tendenz

Die Aktie von SAP SE gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der SAP SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 167,54 EUR.

Die Aktie verlor um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 167,54 EUR. Zwischenzeitlich weitete die SAP SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 165,26 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 165,46 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten SAP SE-Aktien beläuft sich auf 485.755 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (184,48 EUR) erklomm das Papier am 27.03.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,11 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.07.2023 bei 118,52 EUR. Mit Abgaben von 29,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 2,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,18 EUR je SAP SE-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 194,30 EUR je SAP SE-Aktie aus.

SAP SE veröffentlichte am 22.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,71 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,41 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8,04 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,44 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte SAP SE am 22.07.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 17.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von SAP SE.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass SAP SE ein EPS in Höhe von 4,59 EUR in den Büchern stehen haben wird.

