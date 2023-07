SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittag auf grünem Terrain

So entwickelt sich SAP SE

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von SAP SE. Die SAP SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 124,32 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die SAP SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 124,32 EUR nach oben. Die SAP SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 124,76 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 123,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 233.611 SAP SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 129,54 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.07.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,20 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 24.09.2022 Kursverluste bis auf 79,58 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,99 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SAP SE-Aktie.

Analysten bewerten die SAP SE-Aktie im Durchschnitt mit 130,92 EUR.

SAP SE veröffentlichte am 20.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,07 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,96 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat SAP SE mit einem Umsatz von insgesamt 7.554,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.517,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,49 Prozent gesteigert.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.10.2023 veröffentlicht. Am 17.10.2024 wird SAP SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 5,13 EUR je Aktie belaufen.

