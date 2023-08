SAP SE Aktie News: SAP SE präsentiert sich am Donnerstagnachmittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von SAP SE. Zuletzt ging es für das SAP SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 129,84 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von SAP SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 129,84 EUR. Der Kurs der SAP SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 130,00 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 129,24 EUR. Zuletzt wechselten 532.337 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 130,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.08.2023). Gewinne von 0,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 79,58 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.09.2022). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,71 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 133,08 EUR je SAP SE-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte SAP SE am 20.07.2023 vor. Es stand ein EPS von 1,07 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SAP SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,96 EUR in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,49 Prozent auf 7.554,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.517,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von SAP SE wird am 19.10.2023 gerechnet. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte SAP SE möglicherweise am 17.10.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je SAP SE-Aktie in Höhe von 5,12 EUR im Jahr 2023 aus.

