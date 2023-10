SAP SE Aktie News: SAP SE zieht am Nachmittag an

So bewegt sich SAP SE

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von SAP SE. Im XETRA-Handel gewannen die SAP SE-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Um 15:52 Uhr ging es für das SAP SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 126,58 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die SAP SE-Aktie bei 126,68 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 125,74 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 446.361 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.09.2023 bei 131,70 EUR. Mit einem Zuwachs von 4,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.11.2022 bei 94,90 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die SAP SE-Aktie 33,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die SAP SE-Aktie bei 136,83 EUR.

SAP SE ließ sich am 18.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,45 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,12 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.744,00 EUR – das entspricht einem Minus von 1,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.841,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 24.01.2024 dürfte SAP SE Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 23.01.2025.

Den erwarteten Gewinn je SAP SE-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 7,52 EUR fest.

