SAP-Chef McDermott tritt zurück - Co-CEOs als Nachfolger bestellt

FRANKFURT (Dow Jones)--SAP bekommt zwei neue Chefs: Bill McDermott ist zurückgetreten, und der Aufsichtsrat hat die Vorstandsmitglieder Jennifer Morgan und Christian Klein mit sofortiger Wirkung als Nachfolger und Co-CEOs ernannt. McDermott plane, bis Ende des Jahres in einer beratenden Rolle im Unternehmen zu bleiben und so einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten, teilte der Walldorfer Softwarekonzern mit. Einen Grund für den Rücktritt nannte SAP nicht.

"Ohne Bill McDermott wäre SAP nicht das Unternehmen, das es heute ist", sagte Aufsichtsratschef Hasso Plattner. McDermott habe maßgeblich zum Erfolg des Unternehmens beigetragen - zum Beispiel als die treibende Kraft in Richtung Cloud. Von dieser Weichenstellung werde das Wachstum von SAP noch viele Jahre profitieren.

"Wir danken ihm für alles, was er für SAP getan hat", so Plattner. McDermott kam 2002 zu SAP und wurde 2008 in den Vorstand berufen. Seit 2010 war er Co-CEO, seit 2014 alleiniger CEO.

Mit der Bestellung von Jennifer Morgan und Christian Klein greift die langfristige Nachfolgeplanung des Aufsichtsrats. "Bereits vor einem Jahr haben Bill McDermott und ich beschlossen, die Aufgabenbereiche der beiden zu erweitern und sie somit gründlich auf eine Führungsrolle an der Unternehmensspitze vorzubereiten. Wir sind davon überzeugt, dass sie über die Fähigkeiten und die Vorstellungskraft verfügen, um SAP gemeinsam mit uns in die nächste Wachstums- und Innovationsphase zu führen."

Das Co-CEO Führungsmodell habe sich bei SAP bereits bewährt, wie mehrere Beispiele aus der Vergangenheit belegten.

SAP veröffentlichte auch vorläufige Zahlen für das dritte Quartal, demzufolge der Nachsteuergewinn auf 1,26 Milliarden Euro stieg von 970 Millionen im Vorjahr. Der Umsatz legte auf 6,79 Milliarden Euro zu. SAP bestätigte sowohl den Ausblick für das Gesamtjahr also auch die Ziele für 2020 und 2023.

October 11, 2019

