SAP investiert in deutsches Startup N8n - Bewertung 5,2 Mrd USD

DOW JONES--SAP hat in das Berliner Startup N8n investiert. N8n wird im Rahmen dieser Investition mit 5,2 Milliarden US-Dollar und damit mehr als doppelt so hoch wie im Vorjahr bewertet, wie Gründer und Chef Jan Oberhauser in einem Blogeintrag mitteilte. Die Höhe der SAP-Investitionssumme wurde nicht genannt. Außerdem kündigte das Startup an, dass seine Software künftig auf der "Business AI"-Plattform von SAP verfügbar sein wird.

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