DOW JONES--Bei dem auf SAP sind nach derzeitiger Einschätzung keine Kundendaten abgeflossen. "Nach dem aktuellen Stand unserer Untersuchung haben wir keine Hinweise auf einen unbefugten Zugriff auf Geschäftsdaten von Kunden gefunden", teilte SAP mit. Zuvor habe man verdächtige Aktivitäten identifiziert "und unverzüglich die notwendigen Maßnahmen ergriffen".

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Der Schutz der Kundendaten bleibe höchste Priorität. Der Konzern entwickele seine Sicherheitsmaßnahmen kontinuierlich weiter, "um der sich stetig verändernden Bedrohungslage einen Schritt voraus zu bleiben und die sichere und stabile Umgebung bereitzustellen, auf die unsere Kunden angewiesen sind".

Zuvor hatte der Spiegel über den IT-Sicherheitsvorfall bei SAP berichtet. Dort hieß es, dass Angreifer SAP-Präsenzen auf dem Portal Github ins Visier genommen haben sollen.

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November 27, 2026 04:41 ET (09:41 GMT)