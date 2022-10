SAP kommt besser durchs Quartal als gedacht - Schwacher Euro schiebt an

WALLDORF (dpa-AFX) - Europas größter Softwarehersteller SAP (SAP SE) ist auch dank des schwachen Euro besser durch das schwierige dritte Quartal gekommen als befürchtet. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern lag mit knapp 2,1 Milliarden Euro auf Vorjahresniveau, wie das Dax (DAX 40)-Schwergewicht am Dienstag in Walldorf mitteilte. Das war mehr als von Analysten zuvor im Schnitt geschätzt. Bereinigt um Wechselkurseinflüsse wäre das operative Ergebnis um 8 Prozent gefallen. Das Management hatte bereits angedeutet, dass Investitionen in das Cloudgeschäft auf den Ergebnissen lasten würden. Vorstandschef Christian Klein sprach in einer Telefonkonferenz von einem Wendepunkt - das vierte Quartal dürfte schon deutlich besser ausfallen.

Der Umsatz legte insgesamt um 15 Prozent auf unerwartet hohe 7,84 Milliarden Euro zu - zwei Drittel des Zuwachses kamen aus Währungseffekten. Während die Softwarelizenzen einmal mehr schwächer als erwartet abschnitten, konnte SAP beim erklärten Wachstumsfeld aus der Cloud ein Umsatzplus von 38 Prozent vorweisen - getrieben von der Kernsoftware S/4 Hana.

Unter dem Strich allerdings brach der Nettogewinn von SAP um 61 Prozent auf 547 Millionen Euro ein. Vor einem Jahr hatten Beteiligungsergebnisse des Risikokapitalfonds Sapphire Ventures, der vorwiegend in Start-ups investiert, die Gewinne deutlich in die Höhe getrieben. Durch die aktuelle Lage an den Börsen kam das diesmal nicht zustande. Für die Aufgabe von Geschäften in Russland und Belarus fielen im dritten Quartal nur noch geringe Kosten an. Die Umsatz- und Ergebnisprognosen bestätigte das Management um Chef Christian Klein. Beim freien Barmittelzufluss geht Finanzvorstand Luka Mucic aber nur noch von rund 4,5 Milliarden Euro aus statt wie bisher von mehr als 4,5 Milliarden Euro./men/stk