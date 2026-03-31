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SAP legt in schwierigem Umfeld zu - Starke Prognose treibt Aktie

23.04.26 23:03 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
SAP SE
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WALLDORF (dpa-AFX) - Europas größter Softwarehersteller SAP (SAP SE) hat im ersten Quartal dank seines wachsenden Vertragsbestands weiter zugelegt. Der Umsatz legte im Jahresvergleich um sechs Prozent auf knapp 9,6 Milliarden Euro zu, wie das Walldorfer Dax-Schwergewicht (DAX) am Donnerstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Treiber waren die Erlöse mit Cloudsoftware, die um 19 Prozent wuchsen. Der aus Cloudverträgen in den kommenden zwölf Monaten zu erwartende Umsatz (current cloud backlog - CCB) zog um 20 Prozent auf 21,9 Milliarden Euro Ende März an. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern wuchs um 17 Prozent auf fast 2,9 Milliarden Euro.

Sowohl beim Cloudumsatz als auch beim operativen Ergebnis schnitt SAP besser ab als von Analysten im Schnitt erwartet. Die in den USA gehandelten Aktien-Hinterlegungsscheine gewannen im nachbörslichen Handel acht Prozent./men/stw/he

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