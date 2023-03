SAP-Rivale Oracle erhöht Umsatz stark - Anleger dennoch enttäuscht

Werbung

Heute im Fokus

Bayer will in diesem Jahr eine Milliarde Dollar für die Pharmaforschung in USA ausgeben. Credit Suisse veröffentlicht Geschäftsbericht zu einem späteren Zeitpunkt - CS entlässt wohl fast alle Investmentbanker in Japan. Siltronic hält Dividende nach deutlichem Gewinnsprung stabil. Klöckner geht von weiterem Gewinnrückgang aus. Gericht will Beweisaufnahme in Investoren-Prozess zur VW-Dieselaffäre.