SAP schafft neues Vorstandressort für Cloudsoftware

WALLDORF (dpa-AFX) - Europas größter Softwarehersteller SAP (SAP SE) will mit einem neuen Vorstandsressort die Einführung von Cloudsoftware bei seinen Kunden beschleunigen. Der bisherige Produktvorstand Thomas Saueressig leitet ab April den neuen Bereich Customer Services & Delivery, wie das Dax (DAX 40)-Schwergewicht am Dienstag in Walldorf mitteilte. Mit dem neuen Ressort will SAP-Chef Christian Klein Kunden bei der Einführung von Software zur Nutzung über das Netz unterstützen. Außerdem will Klein die Kundenzufriedenheit mit den Produkten der Walldorfer verbessern.

Die Cloudsoftware ist der strategische Schwerpunkt von Klein und der erklärte Wachstumszweig von SAP. Kunden taten sich aber in der Vergangenheit oft schwer, sich ganz auf die nicht fest vor Ort installierte Software einzulassen. Als Produktvorstand folgt Muhammad Alam auf Saueressig. Der Manager arbeitet seit Ende Januar 2022 bei SAP, unter anderem in der Entwicklung von Reisekostenabrechnungsdiensten und Personalsoftware. Vorher war er lange Jahre bei Microsoft./men/mis