SAP schließt Büros in Indien wegen Grippe-Virus H1N1

Bangalore (Reuters) - Zwei Mitarbeiter des Software-Konzerns SAP in Indien sind positiv auf das Grippe-Virus H1N1 getestet worden.

Der Dax-Konzern schließe daher vorsorglich alle Büros in Indien, teilte SAP am Donnerstag mit. Die Büros würden desinfiziert. Bis auf weiteres sollten die Mitarbeiter von zuhause aus arbeiten. SAP hat Büros in der indischen Techmetrople Bangalore, in der Wirtschaftsmetropole Mumbai und in Gurgaon nahe der Hauptstadt Neu-Delhi.

Der H1N1-Virus ist in der Öffentlichkeit auch als Schweinegrippe bekannt. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO treten bei H1N1 ähnliche Symptome wie bei einer normalen Grippe auf. Die Todesrate bei jungen, gesunden Erwachsenen ist aber höher als bei einer normalen Grippe.

