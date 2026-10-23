SAP SE-Aktie-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet mit Buy

Investment-Tipp

23.10.26 12:43 Uhr

Die SAP SE-Aktie wurde von Goldman Sachs Group Inc. genau analysiert. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für SAP von 230 auf 258 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Mohammed Moawalla lobte am Donnerstag nach den Quartalszahlen die anhaltende Stärke beim Current Cloud Backlog (CCB), also den abgesicherten Umsätzen aus Cloudverträgen. SAP dürfte die Konkurrenz weiterhin abhängen.

Aktienauswertung: Die SAP SE-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Das Papier von SAP SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:26 Uhr ging es um 1,5 Prozent auf 212,20 EUR abwärts. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 21,58 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 456.035 SAP SE-Aktien umgesetzt. Seit Jahresanfang 2026 gewann die Aktie 3,6 Prozent. Mit der Quartalsbilanzvorlage von SAP SE wird am 28.01.2027 gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 21:08 / BST

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