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Investment-Tipp

SAP SE-Aktie-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet mit Buy

SAP SE-Aktie-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet mit Buy

Die SAP SE-Aktie wurde von Goldman Sachs Group Inc. genau analysiert. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SAP SE
212.75 EUR -1.90 EUR -0.89 %
Charts | News | Analysen

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für SAP von 230 auf 258 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Mohammed Moawalla lobte am Donnerstag nach den Quartalszahlen die anhaltende Stärke beim Current Cloud Backlog (CCB), also den abgesicherten Umsätzen aus Cloudverträgen. SAP dürfte die Konkurrenz weiterhin abhängen.

Aktienauswertung: Die SAP SE-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Das Papier von SAP SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:26 Uhr ging es um 1,5 Prozent auf 212,20 EUR abwärts. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 21,58 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 456.035 SAP SE-Aktien umgesetzt. Seit Jahresanfang 2026 gewann die Aktie 3,6 Prozent. Mit der Quartalsbilanzvorlage von SAP SE wird am 28.01.2027 gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 21:08 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
12:41 SAP SE Buy Goldman Sachs Group Inc.
22.10.26 SAP SE Buy Jefferies & Company Inc.
22.10.26 SAP SE Verkaufen DZ BANK
22.10.26 SAP SE Neutral UBS AG
22.10.26 SAP SE Overweight Barclays Capital

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