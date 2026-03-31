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SAP SE-Aktie-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet mit Neutral

09.04.26 11:22 Uhr
Neuer Blick auf die SAP SE-Aktie: Analyse von JP Morgan Chase & Co. ist da | finanzen.net

JP Morgan Chase & Co.-Analyst Toby Ogg hat sich das SAP SE-Papier genauer angesehen. Hier sind die daraus resultierenden Erkenntnisse.

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Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SAP mit einem Kursziel von 175 Euro auf "Neutral" belassen. Konzernchef Christian Klein habe den Markt in einem Interview in der "Financial Times" auf "kurzfristige Schmerzen" eingestellt, schrieb Analyst Toby Ogg am Donnerstag. KI ersetze Unternehmenssoftware zwar nicht, zwinge die Unternehmen aber, deutlich mehr zu tun. Klein habe einen Vergleich gezogen zwischen dem aktuellen Wandel durch KI und der Wanderung in die Cloud vor sechs Jahren. Auch damals habe man zunächst geringere Margen hinnehmen müssen. Ogg sieht Kleins Aussagen als weiteren Beleg für die Veränderungen am Geschäftsmodell der Walldorfer, die zunächst mit größeren Schwankungen einhergehen dürften. Ogg hält dies aber für den richtigen Weg, um langfristig relevant zu bleiben.

Aktienauswertung: Die SAP SE-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die SAP SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:06 Uhr 3,8 Prozent im Minus bei 144,00 EUR. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 21,53 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten 421.535 SAP SE-Aktien den Besitzer. Das Papier fiel seit Jahresanfang 2026 um 30,9 Prozent. Die kommenden Ergebnisse für Q1 2026 dürfte SAP SE am 23.04.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 08:27 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / 08:36 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SAP AG

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