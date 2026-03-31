SAP SE-Aktie erhält von JP Morgan Chase & Co. Bewertung: Neutral
JP Morgan Chase & Co.-Analyst Toby Ogg hat sich das SAP SE-Papier genauer angesehen. Hier sind die daraus resultierenden Erkenntnisse.
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Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SAP mit einem Kursziel von 175 Euro auf "Neutral" belassen. SAP-Chef Christian Klein werde in der Telefonkonferenz zum Quartalsbericht in dieser Woche wohl insbesondere noch einmal genau erklären müssen, was er mit den "kurzfristigen Schmerzen" mit Blick auf die Aussichten der Walldorfer gemeint habe, schrieb Toby Ogg in seinem am Montag veröffentlichten Kommentar.
Zwischen Kursziel und Realität: Die SAP SE-Aktie im Detail am Tag der Analyse
Um 09:08 Uhr fiel die SAP SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,3 Prozent auf 152,68 EUR ab. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 14,62 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Im heutigen Handel wurden bisher 119.223 SAP SE-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Minus von 26,7 Prozent zu Buche. Mit der Q1 2026-Bilanzvorlage von SAP SE wird am 23.04.2026 gerechnet.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 20:14 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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